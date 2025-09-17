© Ilfattoquotidiano.it - Il ministro israeliano Smotrich getta la maschera: “Gaza è un miniera d’oro immobiliare, già avviati i negoziati con gli Usa per la spartizione”

Mentre prosegue l’operazione militare di occupazione di Gaza City il ministro delle Finanze israeliano , Bezalel Smotrich , getta definitivamente la maschera : alla fine della guerra la Striscia di Gaza sarà “una miniera d’ oro immobiliare ”, dichiara entusiasta alla conferenza immobiliare Urban Renewal Summit a Tel Aviv. Mentre la Commissione europea annuncia le possibili sanzioni contro Israele (con il nome di Smotrich che compare tra quelli inclusi nel pacchetto) e la Commissione indipendente delle Nazioni Unite accusa Tel Aviv di genocidio, il ministro di estrema destra parla addirittura di “ negoziati avviati con gli americani ” per come spartirsi la Striscia alla fine del conflitto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In questa notizia si parla di: ministro - israeliano

L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza | Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua di 24 ore

Medio Oriente, l'arroganza del ministro della Giustizia israeliano Yariv Levin: "È giunto il momento di annettere la Cisgiordania", ma non è territorio di Israele

Billie Eilish, le parole della popstar sulla proposta del ministro israeliano per il popolo della Palestina

MEDIO ORIENTE | Il ministro delle Finanze israeliano di estrema destra Bezalel Smotrich ha definito la Striscia di Gaza un 'Eldorado immobiliare'. Smotrich ha rivelato di aver "già iniziato una trattativa con gli americani" per il dopo guerra. #ANSA - X Vai su X

Tg2. . Per la commissione #Onu: “E’ un genocidio”. Intanto le famiglie degli ostaggi protestano fuori dalla residenza del primo ministro israeliano - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, Medici Senza Frontiere: Ucciso un nostro operatore, è il 13° da inizio della guerra. Almeno 75 morti dall'alba; Israele verso la conquista di Gaza City: Netanyahu incassa l’ok del Gabinetto di sicurezza; Ok Israele a 3.400 nuovi insediamenti, Smotrich: “Addio Palestina”.

Bezalel Smotrich: "Gaza sarà una miniera d'oro immobiliare, avviati negoziati per dividerla con gli Usa" - Il ministro delle Finanze israeliano sul day after della guerra di Gaza e sulle soluzioni perché la ricostruzione "si paghi da sola" ... Secondo huffingtonpost.it

Smotrich rivela, trattativa con gli americani su 'Eldorado Gaza'. L'Ue verso sanzioni a Israele, 'l'orrore a Gaza deve finire' - Fonti: 'La proposta colpisce il 37% del commercio con Israele'. Da ansa.it