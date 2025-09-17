Il ministro israeliano Smotrich getta la maschera | Gaza è un miniera d’oro immobiliare già avviati i negoziati con gli Usa per la spartizione

Ilfattoquotidiano.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre prosegue l’operazione militare di occupazione di Gaza City il ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich, getta definitivamente la maschera: alla fine della guerra la Striscia di Gaza sarà “una miniera d’oro immobiliare ”, dichiara entusiasta alla conferenza immobiliare Urban Renewal Summit a Tel Aviv. Mentre la Commissione europea annuncia le possibili sanzioni contro Israele (con il nome di Smotrich che compare tra quelli inclusi nel pacchetto) e la Commissione indipendente delle Nazioni Unite accusa Tel Aviv di genocidio, il ministro di estrema destra parla addirittura di “ negoziati avviati con gli americani ” per come spartirsi la Striscia alla fine del conflitto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

