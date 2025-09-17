Il ministro israeliano Smotrich | Gaza è una miniera d' oro immobiliare da spartire con gli Usa | Meloni | L' Italia non condivide la scelta di occupare Gaza City
Bruxelles sospende il sostegno bilaterale a Israele. Il Papa: "Sono vicino alla gente di Gaza, le condizioni sono inaccettabili". Netanyahu: "Chi ci condanna è ipocrita". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: ministro - israeliano
L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza | Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua di 24 ore
Medio Oriente, l'arroganza del ministro della Giustizia israeliano Yariv Levin: "È giunto il momento di annettere la Cisgiordania", ma non è territorio di Israele
Billie Eilish, le parole della popstar sulla proposta del ministro israeliano per il popolo della Palestina
MEDIO ORIENTE | Il ministro delle Finanze israeliano di estrema destra Bezalel Smotrich ha definito la Striscia di Gaza un 'Eldorado immobiliare'. Smotrich ha rivelato di aver "già iniziato una trattativa con gli americani" per il dopo guerra. #ANSA - X Vai su X
Tg2. . Per la commissione #Onu: “E’ un genocidio”. Intanto le famiglie degli ostaggi protestano fuori dalla residenza del primo ministro israeliano - facebook.com Vai su Facebook
Israele-Hamas, la guerra a Gaza in diretta | Il ministro Smotrich: «Gaza è una miniera d'oro immobiliare da spartire con gli Usa». Israele: «Alle sanzioni Ue risposta adeguata»; Smotrich: La Striscia è un' Eldorado immobiliare da spartire con gli Usa. L'Ue sanziona Israele - Ghazi Hamad, funzionario di Hamas: a Doha in meno di un minuti 12 missili israeliani; Smotrich rivela, trattativa con gli americani su 'Eldorado Gaza'. L'Ue verso sanzioni a Israele, 'l'orrore a Gaza deve finire'.
Bezalel Smotrich: "Gaza sarà una miniera d'oro immobiliare, avviati negoziati per dividerla con gli Usa" - Il ministro delle Finanze israeliano sul day after della guerra di Gaza e sulle soluzioni perché la ricostruzione "si paghi da sola" ... Secondo huffingtonpost.it
Smotrich rivela, trattativa con gli americani su 'Eldorado Gaza'. L'Ue verso sanzioni a Israele, 'l'orrore a Gaza deve finire' - Fonti: 'La proposta colpisce il 37% del commercio con Israele'. Da ansa.it