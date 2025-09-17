Il ministro israeliano Smotrich | Gaza è una miniera d' oro immobiliare da spartire con gli Usa | Meloni | L' Italia non condivide la scelta di occupare Gaza City

Tgcom24.mediaset.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bruxelles sospende il sostegno bilaterale a Israele. Il Papa: "Sono vicino alla gente di Gaza, le condizioni sono inaccettabili". Netanyahu: "Chi ci condanna è ipocrita". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Il ministro israeliano Smotrich: "Gaza è una miniera d'oro immobiliare da spartire con gli Usa" | Meloni: "L'Italia non condivide la scelta di occupare Gaza City"

Israele-Hamas, la guerra a Gaza in diretta | Il ministro Smotrich: «Gaza è una miniera d'oro immobiliare da spartire con gli Usa». Israele: «Alle sanzioni Ue risposta adeguata»; Smotrich: La Striscia è un' Eldorado immobiliare da spartire con gli Usa. L'Ue sanziona Israele - Ghazi Hamad, funzionario di Hamas: a Doha in meno di un minuti 12 missili israeliani; Smotrich rivela, trattativa con gli americani su 'Eldorado Gaza'. L'Ue verso sanzioni a Israele, 'l'orrore a Gaza deve finire'.

ministro israeliano smotrich gazaBezalel Smotrich: "Gaza sarà una miniera d'oro immobiliare, avviati negoziati per dividerla con gli Usa" - Il ministro delle Finanze israeliano sul day after della guerra di Gaza e sulle soluzioni perché la ricostruzione "si paghi da sola" ... Secondo huffingtonpost.it

ministro israeliano smotrich gazaSmotrich rivela, trattativa con gli americani su 'Eldorado Gaza'. L'Ue verso sanzioni a Israele, 'l'orrore a Gaza deve finire' - Fonti: 'La proposta colpisce il 37% del commercio con Israele'. Da ansa.it

