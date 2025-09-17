Il Papa: "Sono vicino alla gente di Gaza, le condizioni sono inaccettabili". Netanyahu: "Chi ci condanna è ipocrita". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Il ministro israeliano Smotrich: "Gaza è una miniera d'oro immobiliare da spartire con gli Usa" | Bruxelles sospende il sostegno bilaterale a Israele