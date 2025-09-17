Il ministro israeliano Smotrich | Gaza è una miniera d' oro immobiliare da spartire con gli Usa | Bruxelles sospende il sostegno bilaterale a Israele
Il Papa: "Sono vicino alla gente di Gaza, le condizioni sono inaccettabili". Netanyahu: "Chi ci condanna è ipocrita". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza | Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua di 24 ore
Medio Oriente, l'arroganza del ministro della Giustizia israeliano Yariv Levin: "È giunto il momento di annettere la Cisgiordania", ma non è territorio di Israele
Billie Eilish, le parole della popstar sulla proposta del ministro israeliano per il popolo della Palestina
Bezalel Smotrich: "Gaza sarà una miniera d'oro immobiliare, avviati negoziati per dividerla con gli Usa" - Il ministro delle Finanze israeliano sul day after della guerra di Gaza e sulle soluzioni perché la ricostruzione "si paghi da sola" ... Come scrive huffingtonpost.it
