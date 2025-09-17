Il Messina Futsal prepara l’esordio stagionale contro i Campioni d’Italia

17 set 2025

Si avvicina a grandi passi l’atteso esordio ufficiale del Messina Futsal, che affronterà sabato pomeriggio, sul parquet del “PalaLaganà” di Montepiselli, i campioni d’Italia della Meta Catania nel turno di apertura di Coppa Divisione. Appuntamento, quindi, di assoluto prestigio per la società. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

messina - futsal

messina futsal prepara l8217esordioIl Messina Futsal prepara l’atteso esordio stagionale contro i Campioni d’Italia della Meta Catania - Si avvicina a grandi passi l’atteso esordio ufficiale del Messina Futsal, che affronterà sabato pomeriggio (20 settembre), sul parquet del “PalaLaganà” di Montepiselli, i campioni d’Italia della Meta ... Si legge su strettoweb.com

Il Messina Futsal si raduna a Montalbano Elicona, al via la preparazione giallorossa - Sta per scattare la preparazione del Messina Futsal, che disputerà il campionato di serie A2 di calcio a 5. Lo riporta messinasportiva.it

