Il Messico ha ridotto la povertà triplicando il salario minimo Stefano Feltri | Conferma che è il lavoro lo strumento più efficace

Vanityfair.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra le politiche di Andrés Manuel López Obrador e quelle della nuova presidente Claudia Sheinbaum, il numero di poveri è stato sceso di 8,3 milioni in due anni. Il Paese continua ad avere ineguaglianze, difficoltà e una vasta aerea di illegalità, oltre soffrire le conseguenze delle decisioni di Trump, ma è un segnale. Che l’Italia, con le dovute differenze, potrebbe studiare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Il Messico ha ridotto la povertà triplicando il salario minimo. Stefano Feltri: «Conferma che è il lavoro lo strumento più efficace»

