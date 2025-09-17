Il Messico ha ridotto la povertà triplicando il salario minimo Stefano Feltri | Conferma che è il lavoro lo strumento più efficace
Tra le politiche di Andrés Manuel López Obrador e quelle della nuova presidente Claudia Sheinbaum, il numero di poveri è stato sceso di 8,3 milioni in due anni. Il Paese continua ad avere ineguaglianze, difficoltà e una vasta aerea di illegalità, oltre soffrire le conseguenze delle decisioni di Trump, ma è un segnale. Che l’Italia, con le dovute differenze, potrebbe studiare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: messico - ridotto
Anthony #Martial verso il #Pumas : contratto ridotto in #Messico #europacalcio - X Vai su X
“Il ritorno degli ‘Sbandieratori città di Narni’ in Messico, dopo oltre vent’anni” Eleonora Pace (FDI): “È motivo di grande orgoglio per la nostra comunità e per tutta l’Umbria” (Acs) Perugia, 10 settembre 2025 – “Il ritorno degli ‘Sbandieratori città di Narni’ in Messi - facebook.com Vai su Facebook
Il Messico ha ridotto la povertà triplicando il salario minimo. Stefano Feltri: «Conferma che è il lavoro lo strumento più efficace» - Tra le politiche di Andrés Manuel López Obrador e quelle della nuova presidente Claudia Sheinbaum, il numero di poveri è stato sceso di 8,3 milioni in due anni. Da vanityfair.it