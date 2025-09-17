Tra le politiche di Andrés Manuel López Obrador e quelle della nuova presidente Claudia Sheinbaum, il numero di poveri è stato sceso di 8,3 milioni in due anni. Il Paese continua ad avere ineguaglianze, difficoltà e una vasta aerea di illegalità, oltre soffrire le conseguenze delle decisioni di Trump, ma è un segnale. Che l’Italia, con le dovute differenze, potrebbe studiare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il Messico ha ridotto la povertà triplicando il salario minimo. Stefano Feltri: «Conferma che è il lavoro lo strumento più efficace»