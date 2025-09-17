Fino a qualche mese fa il Messico si trovava in una situazione invidiabile. Complice la guerra dei dazi scatenata da Donald Trump contro i prodotti Made in China, Città del Messico aveva visto aumentare a dismisura la presenza di aziende cinesi sul proprio territorio. Le esportazioni verso gli Usa erano così decollate passando da 476 miliardi di dollari del 2023 agli oltre 500 miliardi del 2024. Più o meno è successo questo: Washington sperava di tagliare il suo cordone ombelicale con Pechino importando prodotti da altri Paesi in via di sviluppo, Messico compreso, ma il Dragone è stato abile nell’anticipare il rivale delocalizzando le proprie attività in quelle stesse nazioni. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il Messico, costretto dagli Usa, aumenta i dazi sulle merci della Cina