Il mercato immobiliare Monza nella top 10 dei capoluoghi più cari E la domanda aumenta
Il rombo dei motori di Formula 1 si è da poco spento, ma a Monza la vera gara sembra giocarsi sul fronte immobiliare. Casa.it, in occasione del Gran premio, ha fatto una fotografia sullo stato del mercato delle compravendite nel capoluogo brianzolo a settembre 2025, a cui si affianca l’analisi al “sentiment” di Fimaa Milano, Lodi, Monza Brianza. Il risultato è un quadro sfaccettato: prezzi medi leggermente in calo, forti oscillazioni tra i diversi quartieri e, soprattutto, una domanda in crescita che non accenna a rallentare. Secondo i dati di Casa.it, il prezzo medio richiesto per un appartamento a Monza si attesta a 358. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Mercato immobiliare, domanda in crescita a Monza: il parere dell'esperto - Stefano Tarantini analizza il mercato: Milano resta attrattiva ma il futuro immobiliare si sposta verso Monza e Lodi, dove la domanda cresce.
Monza, aste immobiliari: trend stabile. Ma cresce il comparto residenziale - Monza – Si consolida il mercato delle vendite immobiliari giudiziarie del Tribunale di Monza, anche se in calo rispetto al 2023, con un aumento della media di base d'asta e con il comparto residenziale in crescita.