Il Machu Picchu rischia il titolo di ‘meraviglia del mondo' | la nuova gestione del sito sta creando caos tra turisti operatori locali e istituzioni

Ilfattoquotidiano.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il turismo globale in una delle sette meraviglie del mondo sta registrando una crisi senza precedenti, soprattutto a causa di problemi organizzativi. Nell’ultima settimana, almeno 900 turisti sono rimasti bloccati vicino alla cittadella Inca di Machu Picchu, in Perù, a causa della sospensione del servizio passeggeri di PeruRail. La sospensione è avvenuta dopo che un tratto della ferrovia nella regione montuosa del Cusco è stato bloccato da “rocce di varie dimensioni”. Un danno del genere può portare il turismo locale, su cui si basa gran parte dell’economia regionale, a forti picchi negativi. Le cause dei guasti tecnici, però, non sono ancora state portate alla luce del sole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

il machu picchu rischia il titolo di 8216meraviglia del mondo la nuova gestione del sito sta creando caos tra turisti operatori locali e istituzioni

© Ilfattoquotidiano.it - “Il Machu Picchu rischia il titolo di ‘meraviglia del mondo'”: la nuova gestione del sito sta creando caos tra turisti, operatori locali e istituzioni

In questa notizia si parla di: machu - picchu

Accadde oggi: 24 luglio, la riscoperta del sito di Machu Picchu

La città sospesa tra le nuvole che sfida la gravità: cosa nasconde davvero Machu Picchu?

Machu Picchu in crisi: la gestione caotica mette a rischio il suo status mondiale; Proteste a Machu Picchu, 1.400 turisti evacuati; Machu Picchu in crisi, tra scioperi e crollo del turismo: e rischia il posto tra le sette meraviglie.

machu picchu rischia titoloMachu Picchu in crisi, scioperi e perdite record - Machu Picchu, gioiello del turismo peruviano e patrimonio dell'umanità, sta vivendo una delle peggiori crisi della sua storia. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Machu Picchu Rischia Titolo