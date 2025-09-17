Il turismo globale in una delle sette meraviglie del mondo sta registrando una crisi senza precedenti, soprattutto a causa di problemi organizzativi. Nell’ultima settimana, almeno 900 turisti sono rimasti bloccati vicino alla cittadella Inca di Machu Picchu, in Perù, a causa della sospensione del servizio passeggeri di PeruRail. La sospensione è avvenuta dopo che un tratto della ferrovia nella regione montuosa del Cusco è stato bloccato da “rocce di varie dimensioni”. Un danno del genere può portare il turismo locale, su cui si basa gran parte dell’economia regionale, a forti picchi negativi. Le cause dei guasti tecnici, però, non sono ancora state portate alla luce del sole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il Machu Picchu rischia il titolo di ‘meraviglia del mondo'”: la nuova gestione del sito sta creando caos tra turisti, operatori locali e istituzioni