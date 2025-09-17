Il locale si trasferisce in centro Confcommercio | La discoteca in spiaggia non è più tollerabile

Ravennatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fa discutere a Milano Marittima l'ipotesi del trasferimento del Mambo, locale sulla spiaggia di Milano Marittima verso una zona più centrale della località turistica. Sulla vicenda interviene il presidente di Confcommercio Ascom Cervia, Nazario Fantini: “Ribadiamo con decisione che. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: locale - trasferisce

Il locale si trasferisce in centro, Confcommercio: La discoteca in spiaggia non è più tollerabile; Confcommercio Ascom Cervia ribadisce il suo no alle discoteche in spiaggia; Nuovo locale, stessa qualità: Il Mediceo si sposta in piazza Cairoli.

Cerca Video su questo argomento: Locale Trasferisce Centro Confcommercio