Il locale si trasferisce in centro Confcommercio | La discoteca in spiaggia non è più tollerabile
Fa discutere a Milano Marittima l'ipotesi del trasferimento del Mambo, locale sulla spiaggia di Milano Marittima verso una zona più centrale della località turistica. Sulla vicenda interviene il presidente di Confcommercio Ascom Cervia, Nazario Fantini: “Ribadiamo con decisione che. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: locale - trasferisce
Nicolò Naclerio. . Questa mattina, come gruppi di minoranza, abbiamo presentato una proposta concreta: trasferire il Comando della Polizia Locale nell’ex Centrale del Latte, già riqualificata e pronta. Mentre l’Amministrazione resta ferma, noi proponiamo solu - facebook.com Vai su Facebook
Il locale si trasferisce in centro, Confcommercio: La discoteca in spiaggia non è più tollerabile; Confcommercio Ascom Cervia ribadisce il suo no alle discoteche in spiaggia; Nuovo locale, stessa qualità: Il Mediceo si sposta in piazza Cairoli.