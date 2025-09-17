Il Lecco si gode la vetta della Serie C Girone A, in coabitazione con il Vicenza, ma sa che il cammino è ancora lungo e che per ottenere grandi cose bisogna rimanere coi piedi ben piantati per terra. A ribadire il concetto è stato proprio mister Federico Valente al termine della vittoria per 1-0 sul campo dell’ Inter Under 23, la terza stagionale e la prima (dopo 23 mesi) fuori casa: "C’è tanto entusiasmo intorno alla squadra, i tifosi presenti in maniera massiccia anche a Monza (oltre 1000 i lecchesi all’U-Power Stadium) sono euforici e questo va benissimo, ci mancherebbe. Per i ragazzi avere così tanti tifosi al seguito è il massimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Lecco non perde la testa: "Si può ancora migliorare"