Il kit che ogni auto dovrebbe avere | 76 utensili Black+Decker in offerta speciale

Per chi si dedica al bricolage o semplicemente vuole avere sempre a disposizione un assortimento di strumenti affidabili, il kit professionale BLACK+DECKER da 76 pezzi rappresenta una soluzione interessante. Oggi il set è disponibile su Amazon a 35,36 euro, con uno sconto del 10% che riduce il prezzo rispetto al listino. Il set offre una selezione completa di utensili utili per diversi tipi di intervento, dal lavoro in garage alle piccole riparazioni domestiche. Prendilo con questo mega sconto Un set pensato per la praticità e la varietà. Il kit comprende 7 bussole di misure comprese tra 6 e 18 mm, un adattatore specifico, 47 inserti per avvitatura, 12 chiavi a brugola, 4 chiavi combinate, un’ asta magnetica portaviti, 2 pinze e una chiave a cricchetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it