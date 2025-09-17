Il Grande Cardinale di Manzù donato alla città di Bergamo | starà in piazza Carrara

Ecodibergamo.it | 17 set 2025

LAVORI IN CORSO. Grazie al mecenatismo della Fondazione Banca Popolare di Bergamo. La scultura è alta 3,40 metri. Il Comune ha dato un incarico per costruire il basamento. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

