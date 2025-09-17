© Ecodibergamo.it - Il «Grande Cardinale» di Manzù donato alla città di Bergamo: starà in piazza Carrara

LAVORI IN CORSO. Grazie al mecenatismo della Fondazione Banca Popolare di Bergamo . La scultura è alta 3,40 metri. Il Comune ha dato un incarico per costruire il basamento. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

In questa notizia si parla di: grande - cardinale

Cardinale Ruini: “Pier Silvio non è suo padre. Meloni una grande scommessa per i cattolici”

BARDI ALLA FESTA DELLA MADONNA DI VIGGIANO: “PRESENZA CARDINALE ZUPPI E VESCOVI DELLA BASILICATA È UN SEGNO DI GRANDE ATTENZIONE E VICINANZA” - facebook.com Vai su Facebook

Il «Grande Cardinale» donato alla città di Bergamo: starà in piazza Carrara - Grazie al mecenatismo della Fondazione Banca Popolare di Bergamo. Scrive ecodibergamo.it

Cardinale: "Voglio dare ai milanisti la nuova Scala del calcio. Lo stadio sarà a San Donato" - Nel corso della sua intervista a Class Cnbc da Washington, il patron del Milan Gerry Cardinale ha parlato anche del nuovo stadio dei rossoneri che sorgerà, almeno stando alle sue considerazioni, ... Secondo tuttomercatoweb.com