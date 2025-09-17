FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese, lancia il suo primo Graduate Programme, un’iniziativa rivolta a neolaureati magistrali con l’obiettivo di formare i professionisti della rete del futuro. Il programma prevede un contratto della durata di 12 mesi con possibilità di inserimento stabile in azienda, e nasce con l’obiettivo di offrire ai giovani talenti un’esperienza immersiva, multidisciplinare e altamente professionalizzante, finalizzata a valorizzarne le competenze e inserirli concretamente nei processi di trasformazione digitale e infrastrutturale del Paese, contribuendo allo stesso tempo alla loro crescita personale e professionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il ’Graduate Programme’ di FiberCop. Si formano i professionisti della rete