Il ’Graduate Programme’ di FiberCop Si formano i professionisti della rete
FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese, lancia il suo primo Graduate Programme, un’iniziativa rivolta a neolaureati magistrali con l’obiettivo di formare i professionisti della rete del futuro. Il programma prevede un contratto della durata di 12 mesi con possibilità di inserimento stabile in azienda, e nasce con l’obiettivo di offrire ai giovani talenti un’esperienza immersiva, multidisciplinare e altamente professionalizzante, finalizzata a valorizzarne le competenze e inserirli concretamente nei processi di trasformazione digitale e infrastrutturale del Paese, contribuendo allo stesso tempo alla loro crescita personale e professionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: graduate - programme
Ict, Fibercop lancia il primo graduate programme per formare professionisti della rete del futuro
FiberCop punta sui giovani: al via il primo Graduate Programme - X Vai su X
Executive Diploma in Diplomacy, Negotiation and Policy Last chance to join the Geneva Graduate Institute's Executive Diploma! This programme combines analytical depth with professional growth, giving you the tools to navigate today’s complex internatio - facebook.com Vai su Facebook
***Fibercop: colloca bond da 2,8 miliardi in 3 tranche con scadenze 2030-2031-2032 - FiberCop ha collocato un prestito obbligazionario per un ammontare complessivo di 2,8 miliardi di euro ... Scrive ilsole24ore.com