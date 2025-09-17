Papa Francesco ha lasciato un’eredità fruttuosa, una bomba pacifista a scoppio ritardato che è destinata a impensierire i potenti e che probabilmente sta già creando più di un grattacapo anche . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Il Giubileo di SpinTime: movimenti mondiali nel palazzo occupato