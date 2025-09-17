Il giro di Santarcangelo in 20 sport per una giornata dedicata all' attività fisica
Una festa sempre molto attesa e partecipata, con un nuovo formato: la festa organizzata dalla Consulta dello Sport quest'anno cambia veste senza modificare la sua finalità originaria, ovvero promuovere tra i più giovani le tante attività e proposte delle numerose associazioni e società sportive.
