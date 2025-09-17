Il giro di Santarcangelo in 20 sport per una giornata dedicata all' attività fisica

Riminitoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una festa sempre molto attesa e partecipata, con un nuovo formato: la festa organizzata dalla Consulta dello Sport quest’anno cambia veste senza modificare la sua finalità originaria, ovvero promuovere tra i più giovani le tante attività e proposte delle numerose associazioni e società sportive. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giro - santarcangelo

Giro d’Italia femminile, anche a Santarcangelo previste modifiche alla circolazione

Giro d’Italia femminile, anche a Santarcangelo previste modifiche alla circolazione

“Il giro di Santarcangelo in 20 sport” per una giornata dedicata all'attività fisica; Santarcangelo: sabato 20 settembre al Campo della Fiera Il giro di Santarcangelo in 20 sport; Emilia Street Parade, tutte le modifiche alla viabilità, i percorsi alternativi e i parcheggi consigliati.

giro santarcangelo 20 sportSantarcangelo: sabato 20 settembre al Campo della Fiera “Il giro di Santarcangelo in 20 sport” - Una festa sempre molto attesa e partecipata, con un nuovo formato: la festa organizzata dalla Consulta dello Sport quest’anno cambia veste senza modificare la ... Scrive chiamamicitta.it

Cerca Video su questo argomento: Giro Santarcangelo 20 Sport