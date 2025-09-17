Il gattino Isidoro cerca casa
. Bianco e nero, ha tre mesi. La strada per lui è solo un ricordo e la diffidenza è superata: ora è pronto ad entrare nella famiglia che lo accudirà per sempre. Sverminato e spulciato, verrà affidato previo colloquio informativo Si richiede sterilizzazione e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: gattino - isidoro
Urgente!!!Isidoro e Marley, due mici meravigliosi, cercano casa, gliela troviamo???.
