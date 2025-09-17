Genova, 17 settembre 2025. L’Istituto Giannina Gaslini è il primo e unico Irccs ligure ad essersi dotato di una Cell Factory, una struttura altamente specializzata dedita alla produzione di terapie avanzate (Atmp) basate su cellule umane. Tali innovativi approcci cellulari sono stati disegnati e validati per il trattamento di malattie rare o complesse che non rispondono ai trattamenti convenzionali. Nell’ambito dell’attuazione del piano strategico 2021-2025 l’Istituto Giannina Gaslini ha effettuato importanti investimenti sul potenziamento della Cell Factory. La struttura opera dal 2020 ed è riconosciuta a livello nazionale a seguito dell’accreditamento della Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) per la produzione di farmaci secondo le linea guida Gmp (Good Manufacturing Practices). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Gaslini ora ha una Cell Factory per curare le malattie rare