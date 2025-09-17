Il Gaslini ora ha una Cell Factory per curare le malattie rare
Genova, 17 settembre 2025. L’Istituto Giannina Gaslini è il primo e unico Irccs ligure ad essersi dotato di una Cell Factory, una struttura altamente specializzata dedita alla produzione di terapie avanzate (Atmp) basate su cellule umane. Tali innovativi approcci cellulari sono stati disegnati e validati per il trattamento di malattie rare o complesse che non rispondono ai trattamenti convenzionali. Nell’ambito dell’attuazione del piano strategico 2021-2025 l’Istituto Giannina Gaslini ha effettuato importanti investimenti sul potenziamento della Cell Factory. La struttura opera dal 2020 ed è riconosciuta a livello nazionale a seguito dell’accreditamento della Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) per la produzione di farmaci secondo le linea guida Gmp (Good Manufacturing Practices). 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: gaslini - cell
Dal Gaslini di Genova al Meyer di Firenze al Santo Bono di Napoli: gli specialisti chiamati a esprimersi sulla morte del 12enne - facebook.com Vai su Facebook
Cellule ‘addestrate’ contro le malattie rare: il Gaslini pioniere delle terapie impossibili; Il Gaslini è il primo istituto ligure ad avere una Cell Factory; Partita del Cuore a Genova: raccolto oltre 1 milione di euro per Gaslini e Airc.
Il Gaslini ora ha una Cell Factory per curare le malattie rare - Una struttura specializzata, la prima in Liguria, che produce farmaci per pazienti trapiantati o affetti da patologie complesse ... lanazione.it scrive
Il Gaslini è il primo istituto ligure ad avere una Cell Factory - L'Istituto Giannina Gaslini è il primo e unico Irccs ligure a essersi dotato di una Cell Factory, una struttura altamente specializzata dedita alla produzione di terapie avanzate basate su cellule uma ... Lo riporta ansa.it