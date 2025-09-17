Il Garante vieta il Faceboarding a Linate

AGI - Il Garante della Privacy ha disposto nei confronti della Sea la limitazione provvisoria del trattamento dei dati biometrici dei passeggeri effettuato tramite il sistema FaceBoarding, usato ai fini dell'identificazione ai varchi di accesso all'area sterile e ai gate presso l'aeroporto di Milano Linate. La limitazione per il tempo necessario a consentire all'Autorità il completamento dell'istruttoria avviata nei confronti della Società e ha effetto immediato. . 🔗 Leggi su Agi.it

