Incontro, all'assessorato alle Politiche sociali del Comune di Palermo , del tavolo tecnico dedicato alle unità di strada e ai servizi di supporto per le persone senza dimora. "Il nostro obiettivo è costruire un sistema capace non soltanto di distribuire cibo e vestiario, ma anche di programmare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: futuro - senzatetto

- Senzatetto drogata e stuprata - Orrore in stazione, un arresto. #veneto #senzatetto #vocedirovigo - facebook.com Vai su Facebook

Il futuro dei senzatetto a Palermo, l'assessore Calabrò: Siamo al lavoro per trovare soluzioni; Ex scuola Ugo Foscolo, a breve l'appalto per darle nuova vita: diventerà un centro sociale diurno; Tram a Palermo, il futuro del terminal Notarbartolo, scompaiono le barriere, ponte sulla stazione a binario singolo.

Palermo, assessore difende titolare di un bar e viene preso a sediate - Si tratta dall'aggressione a Palermo all'assessore Fabrizio Ferrandelli, intervenuto tre giorni fa in difesa del titolare di un bar aggredito ... Riporta ilmattino.it

Palermo, l'assessore Ferrandelli difende il titolare di un bar e viene preso a sediate - Sono stati individuati alcuni componenti del gruppo che lo scorso 17 luglio, in un bar di via Alloro, a Palermo, hanno aggredito l'assessore comunale Fabrizio Ferrandelli, il titolare del locale e il ... Scrive iltempo.it