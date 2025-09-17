Il fronte sud si scalda Così Israele ha aumentato l’attività contro gli Houthi

Israele ha colpito di nuovo il porto di Hodeidah, sul Mar Rosso yemenita, con una serie di raid aerei avvenuti nel pomeriggio di martedì. Secondo fonti israeliane l’obiettivo era neutralizzare infrastrutture utilizzate dagli Houthi per ricevere forniture dall’Iran, mentre il gruppo yemenita ha replicato rivendicando un lancio missilistico verso Israele, poi intercettato. Lo scambio di attacchi conferma che lo scontro tra Israele e il movimento filo-iraniano si sta intensificando, spiegano fonti militari operative nella regione, spostando il fronte ben oltre Gaza e la regione immediatamente circostante. 🔗 Leggi su Formiche.net

