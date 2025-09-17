Lo sciopero del Trasporto pubblico locale proclamato dalle sigle sindacali e dalle rispettive Rsu resta in bilico. L’ennesimo vertice alla presenza del prefetto di Ancona, Maurizio Valiante, nella vesti del mediatore, non ha scaturito la rinuncia delle organizzazioni sindacali allo stato di agitazione, ma ha ulteriormente mescolato le carte. Con una abile mossa, l’azienda ha fissato un incontro per la presentazione del Piano Industriale ai rappresentanti dei lavoratori la mattina del 23 settembre, 24 ore prima dello sciopero di 4 ore proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal (Ugl e Usb, presenti ieri, non hanno aderito). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il fronte sciopero. Lo stop per ora resta in bilico