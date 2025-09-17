Il fronte sciopero Lo stop per ora resta in bilico
Lo sciopero del Trasporto pubblico locale proclamato dalle sigle sindacali e dalle rispettive Rsu resta in bilico. L’ennesimo vertice alla presenza del prefetto di Ancona, Maurizio Valiante, nella vesti del mediatore, non ha scaturito la rinuncia delle organizzazioni sindacali allo stato di agitazione, ma ha ulteriormente mescolato le carte. Con una abile mossa, l’azienda ha fissato un incontro per la presentazione del Piano Industriale ai rappresentanti dei lavoratori la mattina del 23 settembre, 24 ore prima dello sciopero di 4 ore proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal (Ugl e Usb, presenti ieri, non hanno aderito). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: fronte - sciopero
Nave delle armi: giovedì presidio di fronte al Comune, Usb pronta allo sciopero
Alcuni degli operai in sciopero di fronte all’azienda Alba di Montemurlo, martedì mattina 16 settembre, sono stati aggrediti mentre manifestavano al picchetto. Ad usare violenza contro alcuni manifestanti - 18 persone fra operai bengalesi, afghani i pakistani-sa - facebook.com Vai su Facebook
Il fronte sciopero. Lo stop per ora resta in bilico; Sciopero treni 18-19 marzo 2025: ridotto da 24 a 8 ore lo stop. Ecco i nuovi orari e le fasce di garanzia; La metro B/B1 e la Roma-Lido chiudono per tre giorni: attivi bus sostitutivi.
Sciopero del 22 settembre per Gaza, ecco quali settori partecipano - Il 22 settembre 2025 sciopero generale in Italia: trasporti, scuola, porti e logistica si fermano per solidarietà a Gaza. Si legge su finanza.com
La Cgil si mobilita. Sindacati di base in sciopero il 22 - Palestina (Italia) In Toscana venerdì sarà sciopero generale di otto ore, nelle altre regioni gli stop saranno minimo di due ore a fine turno, con Fiom e Filcams che ne hanno decise quattro, affiancat ... Scrive ilmanifesto.it