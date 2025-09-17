Il fisco vuole l’accesso aperto ai conti correnti degli evasori fiscali
Il fisco vuole l’accesso ai database della fattura elettronica e all’ anagrafe dei conti correnti degli evasori fiscali. Si tratta di una proposta della Commissione tecnica sulla riscossione che si trvoa nella relazione inviata alla Conferenza Unificata delle regioni. Il responso è atteso per la prossima settimana. Il Sole 24 Ore fa sapere che nelle 39 pagine del testo i tecnici dell’ex magistrato della Corte dei Conti Roberto Benedetti spiegano di aver voluto individuare meccanismi sistematici e coerenti con i criteri per il discarico automatico delle cartelle dopo cinque anni. La questione impone all’ente creditore una decisione sulle cartelle non incassate. 🔗 Leggi su Open.online
