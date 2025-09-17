Il finale di The Summer I Turned Pretty | chi sceglie Belly e come finisce la storia

Panorama.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’estate è finita e Belly ha finalmente preso la sua decisione: il suo cuore appartiene a Conrad, e solo a lui. Nel finale della serie — disponibile in streaming su Amazon Prime Video —  la storia amorosa di Belly Conklin con i fratelli Conrad e Jeremiah Fisher trova la sua conclusione, mentre l’estate lascia spazio a nuove consapevolezze e ricordi indelebili. Cosa succede nel finale della serie. Dopo un anno trascorso a Parigi, lontana dalla famiglia e da Cousins Beach, Belly riceve un’imprevista visita da Conrad il giorno prima del suo ventiduesimo compleanno. All’inizio sorpresa e incerta, decide di accompagnarlo per la città, mostrando i suoi luoghi preferiti. 🔗 Leggi su Panorama.it

il finale di the summer i turned pretty chi sceglie belly e come finisce la storia

© Panorama.it - Il finale di «The Summer I Turned Pretty»: chi sceglie Belly e come finisce la storia

In questa notizia si parla di: finale - summer

Cosa c?è in TV questa settimana? Tutti i programmi: dalla finale dell?Isola ai film cult, la prima puntata di Temptation Island e TIM Summer Hits

Hot Summer Nights: la spiegazione del finale del film

Spiegazione del finale di hot summer nights

Il finale di «The Summer I Turned Pretty»: chi sceglie Belly e come finisce la storia; L'estate nei tuoi occhi tornerà per un'altra stagione?; L'estate nei tuoi occhi 3, verso il finale: le teorie sui Bonrad impazzano e non tutte hanno il lieto fine.

finale the summer turnedAll of Your Most Pressing Questions About ‘The Summer I Turned Pretty’ Finale, Answered - “Thank you from the bottom of my heart for the love you’ve shown The Summer I Turned Pretty all these years,” the note said. Segnala msn.com

finale the summer turned‘The Summer I Turned Pretty’ Series Finale Recap: Who Does Belly End Up With? - Belly and Conrad return to Cousins in the final minutes of the finale, strolling into the beach house hand- Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Finale The Summer Turned