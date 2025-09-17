Il finale di The Summer I Turned Pretty | chi sceglie Belly e come finisce la storia

L’estate è finita e Belly ha finalmente preso la sua decisione: il suo cuore appartiene a Conrad, e solo a lui. Nel finale della serie — disponibile in streaming su Amazon Prime Video — la storia amorosa di Belly Conklin con i fratelli Conrad e Jeremiah Fisher trova la sua conclusione, mentre l’estate lascia spazio a nuove consapevolezze e ricordi indelebili. Cosa succede nel finale della serie. Dopo un anno trascorso a Parigi, lontana dalla famiglia e da Cousins Beach, Belly riceve un’imprevista visita da Conrad il giorno prima del suo ventiduesimo compleanno. All’inizio sorpresa e incerta, decide di accompagnarlo per la città, mostrando i suoi luoghi preferiti. 🔗 Leggi su Panorama.it

