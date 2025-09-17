Il film del giorno di Matteo Fantozzi | Un cartone animato per adulti fa piangere e riflettere
Oggi la rubrica “Il film del giorno” di Matteo Fantozzi ci regala un film d’animazione che è un cartone animato per adulti. Fa davvero piangere. Si tratta di un prodotto di assoluto livello che ha fatto conoscere in Italia uno dei grandissimi artisti degli anime giapponesi e no, non stiamo parlando di Hayao Miyazaki. (Youtube DYNITchannel) TvPlay.it Il film è Your Name. di Makoto Shinkai, un vero e proprio elogio all’amore e alla possibilità di viaggiare nel tempo per cercare di capire cosa è giusto e cosa lo è meno. 🔗 Leggi su Tvplay.it
In questa notizia si parla di: film - giorno
Un bel giorno: finite le riprese del nuovo film di Fabio De Luigi
“Faremo un film un giorno”, dice Wiegman dopo il defunto eroismo dell’Inghilterra
Fantastic four supera il box office del film del 2015 in un solo giorno
Film del Giorno: "Star System - Se non ci sei non esisti" (Gran Bretagna, 2008) di Robert B. Weide - facebook.com Vai su Facebook
Challenge del giorno: “Film sottovalutati.” Lillo e Frank hanno scelto il loro… e lo hanno detto alla nostra Eva Carducci. Tu quale diresti? Scrivilo nei commenti! - X Vai su X
Perfetti sconosciuti - Recensione; Cosa c’è stasera in TV; Countdown | horror di un’app che svela il momento della tua morte.
Fantozzi torna al cinema con una serie di film dal 27 marzo: l'annuncio della figlia - Alla venticinquesima edizione del Sudestival di Monopoli, Elisabetta Villaggio era presente per l'omaggio al padre, il compianto Paolo Villaggio. Segnala tg24.sky.it