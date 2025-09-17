Oggi la rubrica “Il film del giorno” di Matteo Fantozzi ci regala un film d’animazione che è un cartone animato per adulti. Fa davvero piangere. Si tratta di un prodotto di assoluto livello che ha fatto conoscere in Italia uno dei grandissimi artisti degli anime giapponesi e no, non stiamo parlando di Hayao Miyazaki. (Youtube DYNITchannel) TvPlay.it Il film è Your Name. di Makoto Shinkai, un vero e proprio elogio all’amore e alla possibilità di viaggiare nel tempo per cercare di capire cosa è giusto e cosa lo è meno. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Il film del giorno di Matteo Fantozzi: “Un cartone animato per adulti, fa piangere e riflettere”