Il figlio di Will Smith Jaden dirigerà Louboutin

Lidentita.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nomina decisa dallo stilista Christian che ora si concentrerà sull'abbigliamento femminile L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

il figlio di will smith jaden diriger224 louboutin

© Lidentita.it - Il figlio di Will Smith, Jaden, dirigerà Louboutin

In questa notizia si parla di: figlio - will

"Mio figlio legato e picchiato'' ma la guardia civil la racconta diversa sulla morte del napoletano DJ Godzi

Dwts star contro il backlash per la foto con il figlio

La Vita Segreta Di Alvaro Vitali: Il Figlio Mai Visto E Un Addio Doloroso!

Il figlio di Will Smith trasforma il suo food truck in un ristorante permanente per i senzatetto; Jaden Smith, che ai Grammy 2025 fa castelli in aria… letteralmente; Jaden Smith sceglie un outfit total red per un’uscita nella capitale francese.

Jaden Smith nominato direttore creativo della linea uomo di Christian Louboutin - Come riportato da Fshion Network, Jaden Smith, attore e musicista americano, inizia il suo ruolo come primo direttore creativo ... Scrive primaonline.it

Cerca Video su questo argomento: Figlio Will Smith Jaden