Il Festival delle Arti Popolari invade Vanchiglia | sei giorni di eventi arte e cultura
Dal 23 al 28 settembre 2025, la città di Torino si prepara a vivere la terza edizione del Festival delle Arti Popolari, che quest'anno ha come sottotitolo "È l'ora della ricreazione!". Organizzato da Casa Fools con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo, l'evento si propone di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: festival - arti
Torna Arti Vive Festival, 20 ospiti in cartellone nell'edizione 2025
Al via Arti Vive Festival. Cinque giorni di spettacoli con venti artisti sul palco
Il Diorama festival arriva a Loreto Aprutino con musica, arti visive e calici creativi
- Da mercoledì 17 settembre a domenica 21 torna Ipercorpo - Festival internazionale delle arti dal vivo negli spazi rinnovati dell'Ex-ATR. Il tema della XXI edizione è "Agorà". Il fe - facebook.com Vai su Facebook
Il Festival delle Arti Popolari invade Vanchiglia: sei giorni di eventi, arte e cultura; FIABOLA 2025: il fantastico invade Fabriano tra arte, stregoneria e nuovi linguaggi; Il Teatro Popolare invade il Gargano: 12 spettacoli, nove compagnie e 100 artisti coinvolti.
Torna in Vanchiglia il Festival delle Arti Popolari - Dal 23 al 28 settembre Casa Fools trasforma le vie e le strade di Vanchiglia a Torino in un teatro a cielo aperto con la terza edizione del Festival delle Arti Popolari, che ritorna dal 23 al 28 sette ... Come scrive msn.com
In Calabria è nato un nuovo festival di arti performative: prima edizione per IRA Festival - Dal 4 al 7 settembre 2025 si è svolta poco lontano da Catanzaro la prima edizione di IRA, il festival di performance, teatro sperimentale, danza e musica ... Riporta artribune.com