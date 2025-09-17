Il Festival del Libro per Ragazzi di Bibbiena a Un Naviglio di libri

Arezzo, 17 settembre 2025 –   a Cernusco sul Naviglio per un gemellaggio all'insegna della letteratura per ragazzi e la promozione alla lettura. I prossimi 3-4-5 ottobre il Festival del Libro per Ragazzi di Bibbiena - con Katia Albertoni di Mondadori Point e Rossana Farini per il Comune di Bibbiena – sarà presente a Un Naviglio di Libri, la kermesse sulla letteratura per ragazzi di Cernusco sul Naviglio e Città di Melzo, per un gemellaggio speciale. A rendere possibile questo bellissimo patto di amicizia tra i due progetti culturali dedicati a infanzia e adolescenza, è il risultato di un bel legame che la Direttrice Artistica Claudia Fachinetti ha stretto da tempo come scrittrice e divulgatrice con il Casentino, Bibbiena e Katia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

