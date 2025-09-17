Il Festival del Libro per Ragazzi di Bibbiena a Un Naviglio di libri
Arezzo, 17 settembre 2025 – a Cernusco sul Naviglio per un gemellaggio all'insegna della letteratura per ragazzi e la promozione alla lettura. I prossimi 3-4-5 ottobre il Festival del Libro per Ragazzi di Bibbiena - con Katia Albertoni di Mondadori Point e Rossana Farini per il Comune di Bibbiena – sarà presente a Un Naviglio di Libri, la kermesse sulla letteratura per ragazzi di Cernusco sul Naviglio e Città di Melzo, per un gemellaggio speciale. A rendere possibile questo bellissimo patto di amicizia tra i due progetti culturali dedicati a infanzia e adolescenza, è il risultato di un bel legame che la Direttrice Artistica Claudia Fachinetti ha stretto da tempo come scrittrice e divulgatrice con il Casentino, Bibbiena e Katia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sant’Agnello, Rizzo fa tappa al ‘festival Internazionale del Giornalismo e del libro d’inchiesta”
Festival Il Libro Possibile, Premio Internazionale di Scrittura Creativa "Piccola Giorgia Russo" – XI Edizione
Story camp: al via questa mattina il camp estivo firmato festival del libro
Domenica 14 settembre 2025, Festival I Colori del Libro – Bagno Vignoni Per la rassegna Animae Loci. Itinerario letterario e artistico alla ricerca dei luoghi dell'anima, nell'ambito del progetto speciale della Regione Toscana La Toscana delle Donne
I giovani protagonisti del Festival del libro di Bibbiena: un progetto di alternanza scuola lavoro - I ragazzi dell’ISIS Enrico Fermi di Bibbiena producono “Festival del libro Casentino”, un podcast con i grandi autori del festival di Bibbiena, che presenteranno ufficialmente a Pablo Trincia ... Lo riporta lanazione.it
Festival del libro, Marchioni, Recchia, Trincia e tanti altri autori a Bibbiena - Incontri con gli autori, seminari, formazione per docenti, laboratori per ragazzi e una mostra di 8 mila libri al CIFA con oltre 5 mila titoli. Riporta lanazione.it