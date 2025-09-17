Il Festival dei Borghi più belli d' Italia si terrà sul lago di Como

Lombardia Style e i borghi lombardi vi aspettano al XVII° Festival Nazionale de "I Borghi più Belli d’Italia" dal 26 al 28 settembre a Bellano (LC), Lago di Como. Da Venerdì a Domenica, eventi, convegni, stand regionali sul lungolago: mercato dei borghi, degustazioni e show-cooking.Il Festival. 🔗 Leggi su Quicomo.it

