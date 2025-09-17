Il fantasma di Wirecard riappare a Mosca Chi è Jan Marsalek

Formiche.net | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La parabola di Jan Marsalek somiglia a un manuale di guerra ibrida o forse ad un film di spionaggio targato Hollywood. Da enfant prodige della fintech europea a latitante di lusso protetto dal Cremlino. Secondo una corposa inchiesta de The Insider  (con  Der Spiegel, ZDF e  Der Standard ), il regista occulto del buco da 1,9 miliardi di euro in Wirecard vive da anni nel cuore di Mosca, muovendosi con documenti multipli (anche ecclesiastici), chirurgia estetica di contorno e l'accesso privilegiato alla Lubyanka, sede dell'Fsb. Da Wirecard all'Fsb Prima, protagonista del più grande scandalo finanziario della Germania.

