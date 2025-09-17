Il famoso ex calciatore si è aggravato | Si parte con la radioterapia

Temporeale.info | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un famoso ex calciatore che sta vivendo un periodo molto difficile dovuto a una brutta malattia che gli sta facendo del male e ha dato degli aggiornamenti sul suo stato di salute La vita a volte mette di fronte degli ostacoli duri da superare. Questo Igor Protti lo sa bene. Ha iniziato un percorso. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

il famoso ex calciatore si 232 aggravato si parte con la radioterapia

© Temporeale.info - Il famoso ex calciatore si è aggravato: “Si parte con la radioterapia”

In questa notizia si parla di: famoso - calciatore

Shaila Gatta svela la verità sul suo legame con un calciatore famoso

Shaila Gatta frequenta un famoso calciatore? Le segnalazioni e il nome di lui

Cellulare alla guida, 86 patenti ritirate a Napoli in 24 ore: c’è anche un famoso ex calciatore

Cellulare alla guida, 86 patenti ritirate a Napoli in 24 ore: c’&#232; anche un famoso ex calciatore - La Polizia Locale di Napoli ha messo in campo una serrata rete di controlli contro il fenomeno dell'uso dello smartphone al ... Come scrive fanpage.it

Gudmundsson a Ibiza con l’avvocato ex calciatore che tifa Napoli: ecco chi &#232; e perché è famoso - Gudmundsson a Ibiza con l’avvocato ex calciatore che tifa Napoli: ecco chi è e perché è famoso Vilhjalmsson ha un passato da calciatore: una quarantina di presenze alle spalle, tra il 1993 e il 2004, ... Si legge su corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Famoso Ex Calciatore 232