Il dono dell’amore

Baritoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca L'Erario al pianoforteGiulia Parente al clarinettomusiche di:Erick Satie, Franz Liszt, Françoise Poulenc, Astor Piazzolla, Claude DebussyUna serata giovane, fresca, avvincente, fatta di veri talenti!Insieme per presentare il libro di Raffaele NigroIl dono dell'amoreche vede Michele Damiani. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dono - amore

Dono a Palazzo Te. Il capolavoro. Amore e Psiche torna a splendere

Montemesola, un dono che parla d’amore e fede: il dono alla Confraternita in memoria di Anna

Nel nome di Francesco: un dono al Sant’Anna che parla d’amore, memoria e speranza

Cerca Video su questo argomento: Dono Dell8217amore