Il dolore della mamma di Paolo Mendico | Era una preda

Le parole della donna. Il dolore cresce ogni giorno di più. La mamma di Paolo Mendico, Simonetta, fatica a parlare dopo la scomparsa del figlio che poche ore prima di tornare a scuola si è tolto la vita nel silenzio della sua camera. La donna, insieme al marito e all'altro figlio, ha chiesto aiuto scrivendo una lettera alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. La famiglia ha chiesto «giustizia e interventi perché non ci siano altre vittime». Ex infermiera, Simonetta ha sempre lavorato al servizio degli altri, scegliendo poi di dedicarsi alla famiglia.

