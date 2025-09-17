© Lanazione.it - Il Distretto rurale del Monte Pisano e della Piana è stato ufficialmente riconosciuto

Pisa, 17 settembre 2025 - Con decreto dirigenziale del 10 settembre 2025 la Regione Toscana ha ufficialmente riconosciuto il Distretto Rurale del Monte Pisano e della Piana di Pisa, inserendolo nell’elenco nazionale dei Distretti del Cibo presso il Masaf – Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste. Un passaggio che dà forma concreta a un percorso avviato da tempo e che oggi assume valore strategico per lo sviluppo agricolo e ambientale dell’area. Il Distretto coinvolge i Comuni di Pisa, Calci, San Giuliano Terme, Vicopisano e Vecchiano e si fonda su un progetto economico territoriale (PET) elaborato in collaborazione con GreenGea snc di Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

