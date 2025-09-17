il dissing di fedez su sinner diventa un caso politico

AGI - La canzone di Fedez che descrive Jannik Sinner come "un purosangue italiano con l' accento di Adolf Hitler " è diventata un caso politico. Due parlamentari della Südtiroler Volkspartei (Svp), Julia Unterberger e Manfred Schullian, l'hanno bollato come "un accostamento di rara stupidità, offensivo per l'intera minoranza di lingua tedesca in Italia ". "Pur di avere un po' di visibilità in vista dei prossimi concerti, si riesumano volgarità da retrobotteghe delle peggiori taverne ", hanno attaccato il rapper milanese. "Mica può esistere un cittadino italiano, figuriamoci un campione, di lingua e cultura tedesca. 🔗 Leggi su Agi.it

