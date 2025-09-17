A prescindere che l’incursione di droni nello spazio aereo polacco del 10 settembre scorso sia stata o meno un’esplicita e voluta provocazione russa, un dato è certo: ha mostrato le fragilità securitarie dell’Europa e mandato in panico molti decisori del Vecchio Continente. Mostrando come ad oggi l’Europa si trovi tra un incudine e un martello, o ancor meglio stretta in una tenaglia: da un lato, la morsa del potenziale disimpegno americano dalla sicurezza del continente, dall’altro la pressione russa a Est. I droni sono la puntura di spillo che mostrano la rarefazione della difesa europea, il dito che indica la luna di una contesa strategica in cui l’Europa sembra aver valore d’uso e di scambio barattabili per il suo alleato d’oltre Atlantico. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il dilemma della sicurezza europea nella tenaglia russo-americana