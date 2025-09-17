Il diavolo veste Prada 2 Lucy Liu | È bello far parte di qualcosa che entusiasma le persone
La star di Kill Bill ha espresso tutta la sua felicità per aver partecipato alle riprese del sequel con Meryl Streep e Anne Hathaway. Ospite di un evento a New York, Lucy Liu è stata intervistata da People in merito al suo ultimo impegno sul set de Il diavolo veste Prada 2, in cui fa parte del gruppo delle new entry. L'attrice, famosa per i ruoli in Kill Bill, Ally McBeal e Elementary, ha dichiarato di essersi divertita parecchio a recitare nel film ed è felice di far parte di un progetto in grado di catturare l'entusiasmo delle persone. Lucy Liu sul ruolo della moda nella società "Mi sono divertita moltissimo ed è stato davvero bello, ed è sempre bello far parte di qualcosa . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
