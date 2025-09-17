Il Diavolo veste Prada 2 a Milano tra le 1.500 aspiranti comparse | Regalateci un istante nel film

Repubblica.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Preso d’assalto il casting per il sequel cult che uscirà l’anno prossimo: “Cerchiamo volti intriganti, non basta essere fashion”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

il diavolo veste prada 2 a milano tra le 1500 aspiranti comparse regalateci un istante nel film

© Repubblica.it - Il Diavolo veste Prada 2 a Milano, tra le 1.500 aspiranti comparse: “Regalateci un istante nel film”

In questa notizia si parla di: diavolo - veste

È ufficiale, ci sarà il sequel de Il diavolo veste Prada: cosa sappiamo finora

Il diavolo veste Prada 2: Anne Hathaway condivide una prima foto dal set

Il diavolo veste Prada 2: confermato il cast originale. Anche Kenneth Branagh a bordo

Milano, casting record per Il Diavolo veste Prada 2: lunga coda di aspiranti comparse. Le prossime date; Il diavolo veste Prada 2 arriva a Milano (e cerca comparse); Iniziano le riprese de Il Diavolo veste Prada 2 a Milano, ma con tutti gli spoiler sui social ha ancora senso andare a vederlo al cinema?.

diavolo veste prada 2Il Diavolo Veste Prada 2, a Milano file chilometriche per il casting delle comparse - Leggi su Sky TG24 l'articolo Il Diavolo Veste Prada 2, a Milano file chilometriche per il casting delle comparse ... Si legge su tg24.sky.it

diavolo veste prada 2Comparse “Il diavolo veste Prada 2”, ecco come candidarsi per il casting - Vuoi partecipare alla produzione del sequel de “Il diavolo veste Prada”? Riporta money.it

Cerca Video su questo argomento: Diavolo Veste Prada 2