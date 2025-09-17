Il Diavolo veste Prada 2 a Milano tra le 1.500 aspiranti comparse | Regalateci un istante nel film
Preso d’assalto il casting per il sequel cult che uscirà l’anno prossimo: “Cerchiamo volti intriganti, non basta essere fashion”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
'Il Diavolo veste Prada 2' arriva a Milano e cerca comparse per il film: saranno le strade del quadrilatero e del centro, fresche di settimana della moda programmata dal 23 al 29 settembre, ad accogliere le riprese dell'attesissimo sequel. Cast e troupe del film
«Il Diavolo veste Prada»: sai chi doveva interpretare Miranda Priestly? E come è andato il primo incontro tra Meryl Streep e Anne Hathaway sul set? Tra aneddoti e leggende metropolitane, ecco i segreti del film cult
