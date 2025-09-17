Il derby si farà | Pisa-Fiorentina aperta anche agli ultras viola con tessera del tifoso

Pisatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La decisione è ufficiale: sarà vero derby. Domenica 28 settembre, in occasione della quinta giornata di campionato, il Pisa ospiterà all'Arena Garibaldi la Fiorentina: una sfida attesa da intere generazioni di tifosi nerazzurri, che manca sul prato dello stadio di Porta a Lucca da ben 31 anni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: derby - pisa

