Il derby di Roma a Sozza | le designazioni della quarta giornata

Gazzetta.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì riparte il campionato dopo il ritorno della Champions League: ecco gli arbitri delle gare di campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il derby di roma a sozza le designazioni della quarta giornata

© Gazzetta.it - Il derby di Roma a Sozza: le designazioni della quarta giornata

In questa notizia si parla di: derby - roma

Lega divisa sulla presidenza di Aler. Mognaschi a Roma, derby Rizzi-Sala

Calciomercato Roma: El Aynaoui nel mezzo di un derby societario

Lazio, c’è già il clima derby! I poster in città dei tifosi della Roma prendono di mira il presidente Lotito: «Resisti!»

Designazioni: Sozza arbitra il derby di Roma, Udinese-Milan a Doveri e Inter-Sassuolo a Marinelli; Il derby di Roma a Sozza: le designazioni della quarta giornata; Serie A, le designazioni arbitrali della 4° giornata: Sozza nel derby della Capitale.

derby roma sozza designazioniSerie A, le designazioni arbitrali della quarta giornata: il derby Lazio-Roma a Sozza - 1 minuto per la lettura ROMA (ITALPRESS) – Sarà Simone Sozza a dirigere Lazio- Lo riporta quotidianodelsud.it

derby roma sozza designazioniArbitro Lazio-Roma, chi dirigerà il Derby capitolino? - Roma: tocca a Sozza per il derby, tutte le designazioni della 4ª giornata di Serie A La FIGC ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 4ª giornata del campionato di Serie A 2025 ... Riporta lazionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Derby Roma Sozza Designazioni