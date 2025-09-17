Il derby di Ferguson l’irlandese come Yanga Mbiwa? Il gol gli manca da quasi un anno

Siamo ormai nel pieno della settimana che porta al derby della capitale, una sfida sempre da vincere a prescindere da qualsiasi discorso alternativo, ma ancor più fondamentale se consideriamo il brutto weekend dal quale arrivano Roma e Lazio. Due sconfitte meritate e inaspettate contro Torino e Sassuolo nell’ultimo turno, e chi perde rischia di cadere in un baratro psicologico importante. Gasperini lavora soprattutto sull’attacco, un reparto che sta faticando molto (2 gol in tre partite arrivati da Wesley e Soulé), e per la stracittadina tutto porta al ritorno da titolare di Evan Ferguson. L’esperimento falso nueve non ha portato frutti, e senza Dybala non può tra l’altro essere riproposto ( El Shaarawy o El Aynaoui al suo posto? ), mentre Dovbyk è al momento lontano dai pensieri del mister dopo la strigliata post Torino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

