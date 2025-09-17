Siamo ormai nel pieno della settimana che porta al derby della capitale, una sfida sempre da vincere a prescindere da qualsiasi discorso alternativo, ma ancor più fondamentale se consideriamo il brutto weekend dal quale arrivano Roma e Lazio. Due sconfitte meritate e inaspettate contro Torino e Sassuolo nell’ultimo turno, e chi perde rischia di cadere in un baratro psicologico importante. Gasperini lavora soprattutto sull’attacco, un reparto che sta faticando molto (2 gol in tre partite arrivati da Wesley e Soulé), e per la stracittadina tutto porta al ritorno da titolare di Evan Ferguson. L’esperimento falso nueve non ha portato frutti, e senza Dybala non può tra l’altro essere riproposto ( El Shaarawy o El Aynaoui al suo posto? ), mentre Dovbyk è al momento lontano dai pensieri del mister dopo la strigliata post Torino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Il derby di Ferguson, l’irlandese come Yanga Mbiwa? Il gol gli manca da quasi un anno