Il deputato ucraino filorusso | Zelensky implicato nell’attentato a Trump e nell’assassinio di Kirk
«Lo dico con piena responsabilità: Zelensky è implicato nell’ attentato alla vita di Trump e nell’ assassinio di Kirk, sia ideologicamente che praticamente». A sostenerlo è il deputato ucraino fuggito all’estero Artem Dmitruk. Il 32enne nato a Kozjatyn e membro del partito Restoration of Ukraine è fuggito all’estero aveva accusato il presidente dell’Ucraina di volerlo uccidere e ne aveva chiesto la rimozione, sostenendo che fosse un terrorista che aveva preso il potere nel paese. In un suo articolo d’opinione per l’agenzia di stampa russa Tass, il deputato della Verkhovna Rada va oltre. Secondo lui il governo ucraino è in grado di uccidere «chiunque, da un suo comune cittadino al presidente degli Stati Uniti». 🔗 Leggi su Open.online
Media, deputato ucraino ucciso in una sparatoria a Leopoli
Il video dell’omicidio del deputato ucraino: Andriy Parubiy avvicinato dal killer travestito da rider
Il deputato ed ex presidente del parlamento ucraino Andriy Parubiy è stato ucciso a Leopoli - X Vai su X
11 ANNI FA VENIVA UCCISO IL DEPUTATO UCRAINO VOLODYMYR RYBAK PER AVER DIFESO LA BANDIERA E LO STATO UCRAINO All'inizio di aprile del 2014 gli edifici amministrativi di Horlivka (Doneck) venivano occupati da gruppi armati russi. Volod - facebook.com Vai su Facebook
Media, deputato ucraino ucciso in una sparatoria a Leopoli - A Leopoli è stato ucciso in una sparatoria il deputato del popolo Andriy Parubiy, 54 anni. Da ansa.it