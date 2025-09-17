Il Dante di Gabriele Lavia | Versi da cantare a memoria

Ravenna, 17 settembre 2025 – “Ho sempre considerato Dante uno straordinario Robinson Crusoe filosofico, un uomo capace di accompagnarci in un viaggio dell’anima”, confida Gabriele Lavia, 83 anni il 10 ottobre, grandioso attore e regista, un mito del teatro italiano. Oggi alle 17.30 agli Antichi Chiostri di Ravenna, proprio accanto alla tomba del Poeta, sarà lui a inaugurare la 14esima edizione del festival ‘Prospettiva Dante’, promosso dalla Fondazione Cassa di risparmio di Ravenna con la direzione scientifica dell’Accademia della Crusca. ‘Versi d’amore e prose di romanzi’ è il tema di quest’anno, e Lavia entrerà direttamente “in medias res“ portandoci nell’universo sconfinato di una poesia che ancora sa parlare al nostro tempo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

