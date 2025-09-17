Il consigliere comunale Simeone | Nessuna avversità del Comune per lo stadio a Poggioreale ma c’è tanta perplessità

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Nino Simeone, consigliere comunale di Napoli e presidente della commissione trasporti, infrastrutture e lavori pubblici. Nuovo stadio del Napoli, le parole del consigliere Simeone. Di seguito le sue principali parole sulla costruzione del nuovo stadio del Napoli nell’area di Poggioreale: «L’area individuata per la costruzione dello stadio? Non ci è stata da parte del Comune nessuna nota di avversità, ma solo di perplessità. Credo sia giusto che all’appuntamento di domani non saranno presenti né De Laurentiis né il sindaco, anche perché saranno i tecnici che valuteranno la fattibilità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

