Il consigliere comunale Simeone | Nessuna avversità del Comune per lo stadio a Poggioreale ma c’è tanta perplessità

Ilnapolista.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Nino Simeone, consigliere comunale di Napoli e presidente della commissione trasporti, infrastrutture e lavori pubblici. Nuovo stadio del Napoli, le parole del consigliere Simeone. Di seguito le sue principali parole sulla costruzione del nuovo stadio del Napoli nell’area di Poggioreale:  «L’area individuata per la costruzione dello stadio? Non ci è stata da parte del Comune nessuna nota di avversità, ma solo di perplessità. Credo sia giusto che all’appuntamento di domani non saranno presenti né De Laurentiis né il sindaco, anche perché saranno i tecnici che valuteranno la fattibilità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

il consigliere comunale simeone nessuna avversit224 del comune per lo stadio a poggioreale ma c8217232 tanta perplessit224

© Ilnapolista.it - Il consigliere comunale Simeone: «Nessuna avversità del Comune per lo stadio a Poggioreale, ma c’è tanta perplessità»

In questa notizia si parla di: consigliere - comunale

Roma, Ubaldo Righetti entra in Campidoglio: nominato nuovo consigliere comunale

Ancona, punto da una vespa e salvo per un soffio. Il consigliere comunale Vecchi: «Stavo per morire»

Consigliere comunale si dimette: "Sono indagato, rispetto per le istituzioni"

Il consigliere comunale Simeone: «Nessuna avversità del Comune per lo stadio a Poggioreale, ma c’è tanta perplessità» A Stile Tv: «C'è da capire se si può fare o meno lo stadio in quell’area, ci sono abitazioni. Una cosa è costruire ponti e strutture pubbliche,; Il centrosinistra: «A giugno il tavolo»; Comune di Napoli verso la privatizzazione dell'acqua?.

consigliere comunale simeone nessunaIl consigliere comunale Simeone: «Nessuna avversità del Comune per lo stadio a Poggioreale, ma c’è tanta perplessità» - A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Nino Simeone, consigliere comunale di Napoli ... Si legge su ilnapolista.it

consigliere comunale simeone nessunaNuovo stadio del Napoli, il consigliere Simeone: «Vedo enormi difficoltà nel realizzarlo a Poggioreale» - A Radio Punto Nuovo è intervenuto Nino Simeone, consigliere al Comune di Napoli. Secondo ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Consigliere Comunale Simeone Nessuna