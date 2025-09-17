Il conduttore smentisce la soprano | l' amico e collega non era isolato e soprattutto sarebbe stato lui a non voler parlare con l' ex moglie

G iancarlo Magalli ha voluto dire la sua su una vicenda che, dopo la morte di Pippo Baudo, continua a riempire pagine di giornali e programmi tv. Ospite a La volta buona, il conduttore ha smentito con fermezza le dichiarazioni di Katia Ricciarelli, che aveva accusato l’assistente Dina Minna di aver filtrato ogni contatto con l’ex marito. Magalli ha spiegato di essere a conoscenza della decisione di Baudo di non voler più parlare con la soprano. La camera ardente di Pippo Baudo: da Katia Ricciardelli ai ministri. guarda le foto Magalli: «Baudo non voleva sentire Katia Ricciarelli». Nel salotto di Caterina Balivo su Rai 1, Magalli ha raccontato una versione diversa a quella di Katia Ricciarelli. 🔗 Leggi su Iodonna.it

