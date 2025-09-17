Il concerto di Bertè non pesa sulle casse del Comune | Per le feste patronali speso meno del 2024
“Basta polemiche”. Simonetta Coletta, assessora a Spettacolo e turismo a Civita Castellana, chiarisce alcuni aspetti legati ai costi e alla logistica degli eventi per le celebrazioni in onore dei santi patroni Giovanni e Marciano. Su tutti, il concerto di Loredana Bertè.“Sono circolate molte. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
