Il concerto di Bertè non pesa sulle casse del Comune | Per le feste patronali speso meno del 2024

Viterbotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Basta polemiche”. Simonetta Coletta, assessora a Spettacolo e turismo a Civita Castellana, chiarisce alcuni aspetti legati ai costi e alla logistica degli eventi per le celebrazioni in onore dei santi patroni Giovanni e Marciano. Su tutti, il concerto di Loredana Bertè.“Sono circolate molte. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: concerto - bert

Cerca Video su questo argomento: Concerto Bert232 Pesa Casse