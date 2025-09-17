Il Comitato Emergenza Lupo – Arezzo porta in campagna elettorale un programma per sicurezza produzione e tutela ambientale
Arezzo, 17 settembre 2025 – . L’Avvocato Sonia Rosini, cofondatrice e Vice Presidente del Comitato “Emergenza Lupo – Arezzo”, annuncia la propria candidatura alle prossime Elezioni Regionali nella lista “Noi Moderati”, guidata dal Consigliere Regionale Marco Casucci. È una scelta coraggiosa e responsabile, maturata ascoltando le istanze, troppe volte ignorate, del mondo rurale, degli allevatori, dei cacciatori, dei cittadini che vivono al di fuori delle ZTL e di quanti vivono quotidianamente il territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: comitato - emergenza
Emergenza-urgenza in Capitanata, il comitato Salute dell'Alto Tavoliere: "Utenza allo sbando se non si interverrà"
Comitato "Uniamoci per l'acqua", l'assemblea a Grottaminarda per discutere dell'emergenza idrica in Irpinia
Nuova rissa in piazza Cesare Battisti, Leccese: "Emergenza droga in città". Domani riunione del Comitato Sicurezza
? LATINA | Emergenza ordigni, convocato il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza: rafforzati i controlli sul territorio - facebook.com Vai su Facebook
Il Comitato "Emergenza Lupo – Arezzo" porta in campagna elettorale un programma per sicurezza, produzione e tutela ambientale - L’Avvocato Sonia Rosini, cofondatrice e Vice Presidente del Comitato “Emergenza Lupo – Arezzo”, annuncia la propria candidatura alle prossime Elezioni Regionali nella lista “Noi Moderati”, guidata dal ... Segnala lanazione.it
"Quando il lupo bussa alla porta": quarto convegno organizzato dal comitato Emergenza Lupo - Questo appuntamento rappresenta il culmine di due anni di impegno del comitato e un'opportunità per celebrare importanti risultati ottenuti Arezzo, 8 gennaio 2025 – Il Comitato Emergenza Lupo – Arezzo ... Lo riporta lanazione.it