Bologna, 17 settembre 2025 – Il Circolo Bononia ha riaperto le porte dopo le vacanze estive con la serata Coup de Théâtre voluta dalla presidente Rosanna Ghetti per celebrare il T eatro Comunale e del suo futuro, alla presenza del sindaco Lepore, la sua nuova sovrintendente Elisabetta Riva e il nuovo direttore artistico Pierangelo Conte. Il Bononia ha così dedicato loro un concerto del maestro Cristian Ricci, tenore di caratura internazionale. La presidente Ghetti ha esposto l’importanza dell’antica istituzione teatrale per la città e il territorio, sottolineandone la storia gloriosa e il forte legame con l’antico Circolo Bononia che presiede da anni con grande attenzione verso la cultura, perno della vita sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Circolo Bononia per il Comunale: l’omaggio alla storia del Teatro