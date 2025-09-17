AGI - Non ha avuto esitazioni il direttore esecutivo dei Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026 Christophe Dubi: "Israele rispetta la Carta Olimpica. Un caso del tutto diverso da quello rappresentato da Russia e Bielorussia, e di questo se ne parlerà a Parigi". Non trova spazio quindi la proposta avanzata dal premier spagnolo Sanchez che aveva chiesto che Israele fosse bandito dai grandi eventi internazionali, cosi' come accade per Russia e Bielorussia. A chiarire nel dettaglio la posizione è il Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, a margine della sesta e ultima riunione del CoCom, il Comitato di Coordinamento dei Giochi. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il Cio risponde a Sanchez: "No al bando di Israele a Milano Cortina: rispetta la carta olimpica"