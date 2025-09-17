AGI - La custodia cautelare del ciclista francese Sofiane Sehili, arrestato all’inizio di settembre in Russia, è stata prorogata fino al 4 ottobre. Lo ha reso noto mercoledì l’agenzia Ria Novosti, citando un tribunale dell’Estremo Oriente russo. "Il tribunale distrettuale di Ussurijsk, nella regione del Primorje, ha emesso il 6 settembre una decisione che impone una misura preventiva sotto forma di detenzione provvisoria (nei confronti di Sofiane Sehili, ndr) fino al 4 ottobre", ha dichiarato il servizio stampa della giurisdizione, senza però precisare il motivo dell’arresto. Secondo Le Monde, il ciclista è accusato di aver attraversato illegalmente la frontiera russa mentre tentava di stabilire un record mondiale di traversata eurasiatica in bicicletta. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il ciclista francese arrestato in Russia mentre tentava un record mondiale