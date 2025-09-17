«Non voglio intromettermi in questioni che non mi riguardano direttamente ma, avendo a disposizione pochissimi strumenti per opporci all’Olocausto palestinese, un segnale, per quanto modesto, potrebbe consistere nel ritirare l’amicizia su Fb ai vostri “amici” ebrei, anche a quelli “buoni” ». Così scrisse su Facebook tale Luca Nivarra, professore ordinario di diritto civile nell’Universitá di Palermo. Poi si scusò, più o meno, rivendicando un atavico rifiuto dell’antisemitismo, che sarebbe comprovato dalla sua iscrizione al PCI dagli anni Settanta. «Per noi – precisò – il rifiuto dell’antisemitismo era una precondizione». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Il cianuro di Tullio Terni e l’omertà italiana